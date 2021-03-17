Активиста Тилекмата Куренова доставили в суд

Активиста Тилекмата Куренова (Тилекмат Кудайберген уулу) доставили в Свердловский суд Бишкека для избрания ему меры пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов привели его в зал заседаний в наручниках. Милиция также оцепила вход в здание — кроме адвокатов и работников суда никого не пропускают.

Напомним, активиста Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.