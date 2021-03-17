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Общество

USAID выделит $15 миллионов на развитие сельхозпредприятий в южных регионах

Агентство США по международному развитию выделит $15 миллионов на увеличение рабочих мест в Кыргызстане за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и расширения торговли с Узбекистаном. Об этом говорится на сайте организации.

Проект охватит агробизнес в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях. Он рассчитан на пять лет — до июня 2025 года.

Отмечается, что в рамках проекта «Агросоода» USAID будет поддерживать местные предприятия и фермеров, чтобы они могли увеличить свою производительность. При поддержке проекта они также узнают, как лучше продавать свою продукцию на местных и зарубежных рынках (особенно в Узбекистане).

В организации уверены, что проект поможет выстроить региональные торговые связи с Узбекистаном и увеличить объем торговли. Для этого будут организованы встречи и торговые ярмарки, а также улучшена логистика. Проект также будет работать над развитием общей деловой среды для более тесной интеграции рынков двух стран.

За пять лет проект рассчитывает достичь следующих результатов:

  • Экономическое развитие за счет создания инклюзивных (особенно для женщин) рабочих мест и увеличения продаж для фермеров и агробизнеса в южных областях Кыргызстана;
  • Расширение приграничных и региональных торговых связей в Ферганской долине;
  • Создание благоприятных условий для усиления рыночной интеграции Кыргызстана и Узбекистана;
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186717/
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