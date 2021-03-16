13:46
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Следственно-арестованных содержат в ИВС дольше положенного. Это нарушение

СИЗО-1 Бишкека не принимает следственно-арестованных лиц без ПЦР-анализов и двухнедельного карантина. Об этом на брифинге сообщил сотрудник Наццентра по предупреждению пыток Камалдин Жапаров.

По его словам, следственно-арестованные содержатся в ИВС дольше, чем положено.

«Вместо 48 часов людей держат по 14 дней. На основании какого нормативно-правового акта издали такой приказ? ИВС ГУВД Бишкека тоже принимает только на основании отрицательного ПЦР. В итоге люди содержатся в помещениях для задержанных — в УВД. Это нарушение норм законодательства. В УВД условия не соответствуют санитарным нормам, нет столовых приборов, отсутствует питание. Следственно-арестованным приносят еду родственники», — сказал Камалдин Жапаров.

Отметим, ранее в Наццентре по предупреждению пыток сообщили, что владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг уже второй месяц содержится в ИВС ГУВД столицы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186624/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию
В городе Ош школьницу изнасиловали после знакомства в Instagram
В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены
Передвижные пункты милиции Таласского района сделали больше 200 выездов за год
В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
В Джалал-Абаде в ходе рейда задержали троих преступников
В Джети-Огузском районе открыли передвижной пункт милиции
Избиение шестилетнего ребенка. Суд не стал арестовывать отчима
Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов
В Тонском районе задержали водителя авто, сбившего пешехода
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
16 марта, вторник
13:42
Уже 30 лет горнодобывающая промышленность живет старыми запасами Уже 30 лет горнодобывающая промышленность живет старыми...
13:35
COVID-19 в мире. Заразились более 120,2 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
13:22
В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
13:17
В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca
13:13
Следственно-арестованных содержат в ИВС дольше положенного. Это нарушение