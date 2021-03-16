Следственно-арестованных содержат в ИВС дольше положенного. Это нарушение

СИЗО-1 Бишкека не принимает следственно-арестованных лиц без ПЦР-анализов и двухнедельного карантина. Об этом на брифинге сообщил сотрудник Наццентра по предупреждению пыток Камалдин Жапаров.

По его словам, следственно-арестованные содержатся в ИВС дольше, чем положено.

«Вместо 48 часов людей держат по 14 дней. На основании какого нормативно-правового акта издали такой приказ? ИВС ГУВД Бишкека тоже принимает только на основании отрицательного ПЦР. В итоге люди содержатся в помещениях для задержанных — в УВД. Это нарушение норм законодательства. В УВД условия не соответствуют санитарным нормам, нет столовых приборов, отсутствует питание. Следственно-арестованным приносят еду родственники», — сказал Камалдин Жапаров.

Отметим, ранее в Наццентре по предупреждению пыток сообщили, что владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг уже второй месяц содержится в ИВС ГУВД столицы.