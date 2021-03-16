Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде по технопредпринимательству Санкт-Петербургского вуза. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, отборочный (заочный) этап проводится с 1 марта по 30 апреля. Участникам нужно рассмотреть предложенный кейс (проблемная ситуация из практики компании) и в формате эссе описать решение соответствующей проблемы.

Заключительный (очный) этап пройдет с 18 по 25 июня в формате летней школы на территории Санкт-Петербурга. Участникам предстоит решить кейс повышенной сложности, а также доработать представленную на отборочном этапе концепцию проекта под руководством наставников-экспертов в соответствующих областях.

Олимпиада направлена на выявление талантливых учащихся, желающих развиваться в области технического и технологического творчества, создание условий для экспертно-консультативной поддержки школьных проектов (стартапов), имеющих потенциал для коммерческой реализации.

Зарегистрироваться и пройти отборочный этап нужно до 30 апреля.