Ученые выяснили, сколько кыргызстанцам нужно денег для счастья

Американские ученые провели исследование, используя данные Всемирного опроса Gallup World Poll, сколько денег нужно для счастья.

Сообщается, что в опросе участвовали 1,7 миллиона человек — жители разных стран мира, в том числе Кыргызстана.

Согласно результатам, кыргызстанцам нужно $9 тысяч в год, чтобы быть счастливыми.

Отмечается, что Кыргызстан вошел в раздел стран, которым необходимо меньше всего денег для счастья. В этом же списке также оказались Суринам ($6 тысяч 799), Аргентина ($8 тысяч), Ангола ($8 тысяч 921), и Иран ($10 тысяч).

Больше всего денег для счастья нужно жителям Бермудов — не менее $143 тысяч 933 в год. За британской территорией следуют Австралия — $135 тысяч и Израиль — $130 тысяч 457.

Самой дорогой из европейских стран оказалась Швейцария ($128 тысяч 969). В десятку также попали Новая Зеландия ($128 тысяч 844), Норвегия ($114 тысяч 147), Дания ($109 тысяч 142), Япония ($107 тысяч 587), Исландия ($107 тысяч 351) и США ($105 тысяч).