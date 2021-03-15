21:05
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Общество

Ученые выяснили, сколько кыргызстанцам нужно денег для счастья

Американские ученые провели исследование, используя данные Всемирного опроса Gallup World Poll, сколько денег нужно для счастья.

Сообщается, что в опросе участвовали 1,7 миллиона человек — жители разных стран мира, в том числе Кыргызстана.

Согласно результатам, кыргызстанцам нужно $9 тысяч в год, чтобы быть счастливыми.

Отмечается, что Кыргызстан вошел в раздел стран, которым необходимо меньше всего денег для счастья. В этом же списке также оказались Суринам ($6 тысяч 799), Аргентина ($8 тысяч), Ангола ($8 тысяч 921), и Иран ($10 тысяч).

Больше всего денег для счастья нужно жителям Бермудов — не менее $143 тысяч 933 в год. За британской территорией следуют Австралия — $135 тысяч и Израиль — $130 тысяч 457.

Самой дорогой из европейских стран оказалась Швейцария ($128 тысяч 969). В десятку также попали Новая Зеландия ($128 тысяч 844), Норвегия ($114 тысяч 147), Дания ($109 тысяч 142), Япония ($107 тысяч 587), Исландия ($107 тысяч 351) и США ($105 тысяч).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186456/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Футболистку Айдану Оторбаеву номинировали на мировую премию MERIT AWARD
Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге стран по рождаемости
Кража 900 тысяч сомов в мечети. Подозреваемый задержан
Transparency International: Борьба с коррупцией в Кыргызстане декларативна
«Мекенчил» и «Биримдик» — самые известные партии в Кыргызстане. Итоги опроса
Похищали ценные вещи из автосалонов. В Бишкеке задержали членов ОПГ
Из Министерства иностранных дел России вынесли $1 миллион в коробке из-под водки
Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины
Покупал лекарства на сувенирные деньги. В Оше задержали фальшивомонетчика
Вузы Кыргызстана не попали в сотню лучших в регионе
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о&nbsp;желании уехать из&nbsp;Кыргызстана Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
Бизнес
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
15 марта, понедельник
21:03
Про украденные кредиты и за что Садыру Жапарову было стыдно в Ташкенте Про украденные кредиты и за что Садыру Жапарову было ст...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: местами дожди
20:42
Ученые выяснили, сколько кыргызстанцам нужно денег для счастья
20:28
В Минобразования нет единой стратегии управления бюджетным сектором
20:25
Тилекмата Куренова задержали за пост на Facebook. Его водворили в ИВС