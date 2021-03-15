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Общество

Сильный снегопад на перевалах. Минтранс обратился к водителям

Из-за обильного снега и гололеда на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима, а также на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт закрепили спецтехнику и рабочих. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

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Сейчас идет подсыпка инертных материалов для обеспечения безопасного проезда транспортных средств через перевальные участки Тоо-Ашуу и Ала-Бель.

«Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной — на перевалах идет снег, образуется гололед», — говорится в сообщении.

Ведомство также просит держать дистанцию между машинами в 500 метров.

Ранее автолюбители распространили видео с горных перевалов страны во время непогоды сегодня ночью. Водители призывают граждан временно не выезжать на перевал Тоо-Ашуу из-за обильного снегопада и сильного ветра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186446/
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