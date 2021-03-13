В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление

Мужчина, от которого родила несовершеннолетняя девочка в Сокулукском районе, отрицал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что мужчина является уроженцем Ошской области. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» УК КР.

«Мужчину не задержали, поскольку необходимо было провести ряд следственных действий. В ходе следствия потерпевшая обратилась в Сокулукскую районную прокуратуру с заявлением о прекращении досудебного производства. В феврале 2021 года материалы дела были истребованы в областную прокуратуру Чуйской области и районная милиция направила материалы в надзорный орган», — прокомментировали в ГУВД.

Напомним, в Сокулукском районе 15-летняя девочка родила от 40-летнего мужчины. Известно, что в декабре 2020 года мама подростка обратилась с заявлением в милицию. Факт зарегистрировали в ЕРПП, направили в прокуратуру Сокулукского района. Дело было передано в Чуйскую областную прокуратуру. Где сейчас расследуется дело, неизвестно.