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Общество

В жилмассиве «Кара-Жигач» возобновили подворный вывоз мусора

В жилмассиве «Кара-Жигач» возобновили подворный вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, вопрос о возвращении подворного сбора мусора неоднократно поднимался на встречах с жителями. Глава Октябрьского района Данияр Арпачиев дал поручение пересмотреть график вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

В мэрии добавили, что практика сбора и вывоза мусора на специально оборудованных площадках оказалась неудобной и неэффективной как для жителей, так и для компании «КомТрансКом».

Теперь мусор будут вывозить согласно графику:

  • Каждый понедельник​ с 9.00 до 17.00 в 1-м квартале проводится​ вывоз твердых​ бытовых отходов по следующим улицам: Достоевского, Сары-Жаз, Дордой, Кумтор, Каркыра, Эркин, Кожояр, Ырыс, Кара-Жигач, Исакеева;​
  • Каждый вторник с 9.00 до 17.00 во 2-м квартале по улицам: Достоевского, Льва Толстого, Демилге, Кара-Жигач, Кок-Ойрок, Багыш, Чок-тал, Кызарт, Тоо-Ашуу, Жетиген, Кожомкул, Нарын, Исакеева;​
  • Каждый четверг с 9.00 до 17.00 в 3-м и 4-м кварталах по улицам: Исакеева, Шаты, Кадыр-Аке, Берекет, Кайыпова, Сон-Кол, Ыссык-Куль, Кереге-Таш, Бурана, Субан-Ата, Тенир Тоо, Отмок Ашуу, Оберон, Нарын, Торугарт, Сары-Озон, Жайылган.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186318/
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