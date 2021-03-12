В жилмассиве «Кара-Жигач» возобновили подворный вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, вопрос о возвращении подворного сбора мусора неоднократно поднимался на встречах с жителями. Глава Октябрьского района Данияр Арпачиев дал поручение пересмотреть график вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

В мэрии добавили, что практика сбора и вывоза мусора на специально оборудованных площадках оказалась неудобной и неэффективной как для жителей, так и для компании «КомТрансКом».

Теперь мусор будут вывозить согласно графику: