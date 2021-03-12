В жилмассиве «Кара-Жигач» возобновили подворный вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, вопрос о возвращении подворного сбора мусора неоднократно поднимался на встречах с жителями. Глава Октябрьского района Данияр Арпачиев дал поручение пересмотреть график вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).
В мэрии добавили, что практика сбора и вывоза мусора на специально оборудованных площадках оказалась неудобной и неэффективной как для жителей, так и для компании «КомТрансКом».
Теперь мусор будут вывозить согласно графику:
- Каждый понедельник с 9.00 до 17.00 в 1-м квартале проводится вывоз твердых бытовых отходов по следующим улицам: Достоевского, Сары-Жаз, Дордой, Кумтор, Каркыра, Эркин, Кожояр, Ырыс, Кара-Жигач, Исакеева;
- Каждый вторник с 9.00 до 17.00 во 2-м квартале по улицам: Достоевского, Льва Толстого, Демилге, Кара-Жигач, Кок-Ойрок, Багыш, Чок-тал, Кызарт, Тоо-Ашуу, Жетиген, Кожомкул, Нарын, Исакеева;
- Каждый четверг с 9.00 до 17.00 в 3-м и 4-м кварталах по улицам: Исакеева, Шаты, Кадыр-Аке, Берекет, Кайыпова, Сон-Кол, Ыссык-Куль, Кереге-Таш, Бурана, Субан-Ата, Тенир Тоо, Отмок Ашуу, Оберон, Нарын, Торугарт, Сары-Озон, Жайылган.