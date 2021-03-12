Город Ош может стать постоянным местом для съемок фильмов Болливуда

Ош может стать постоянным местом для съемок фильмов Болливуда. Об этом стало известно во время встречи первого вице-мэра города Замира Юсупова с послом Индии в Кыргызстане Алоком Амитабхом Димри.

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных перспективных сферах.

«Я очень люблю Ош, это мой пятый приезд сюда. Город манит своим отношением, я чувствую себя здесь своим. Мы готовы внести вклад в развитие города, в том числе в социально-культурной сфере. Уникальная природа юга Кыргызстана, горные ландшафты и луга, озера и прекрасные погодные условия в сочетании с кочевнической культурой могут стать отличной съемочной площадкой для фильмов Болливуда, музыкальных клипов. В Кыргызстане был снят приключенческий боевик Torbaaz, который пользуется большой популярностью в Индии», — отметил посол.

Посол подчеркнул, что в образовательной сфере в рамках программы по техническому обмену ITEС индийская сторона готова поддержать перспективных молодых людей образовательными проектами.