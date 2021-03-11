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Общество

На Тоо-Ашуу и Ала-Беле снег. Без цепей противоскольжения призывают не выезжать

На перевальных участках Тоо-Ашуу и Ала-Бель автомобильной дороги Бишкек — Ош идет снег. Без цепей противоскольжения водителей призывают не выезжать. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

По ее данным, 10 марта на этих участках наблюдалась такая же погода. Для очистки и расширения проезжей части задействованы три автогрейдера, два фронтальных погрузчика, три МАЗа, МДК, более 30 рабочих привлечены для подсыпки инертных материалов.

«Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки на летней резине, так как на перевалах идет снег и образуется гололед», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежной пурги.

По информации ведомства, на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел, Кок-Бел, Отмок, Чапчима и других закреплена вся необходимая техника и работники.

Кроме того, в случае выезда на перевальные участки ведомство просит держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186066/
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