Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем

В соцсетях опубликовали фотографию человека, похожего на брата сбежавшего после апрельских событий 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Мужчину, похожего на Жаныша Бакиева, как сообщается, видели в Алматы (Казахстан). Уточняется, что снимок сделан на днях в лифте одного из отелей.

Фото из соцсетей. Жаныш Бакиев в лифте в Алматы

В кабине лифта можно также увидеть плакаты с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. На объявлениях не очень отчетливо виден герб, предположительно, Республики Казахстан. Пользователи соцсетей нашли аналогичный плакат и опубликовали для сравнения. Там действительно размещен герб Казахстана и логотип Национального центра общественного здравоохранения РК.

Других доказательств, что фотография Жаныша Бакиева сделана именно в Алматы, пока нет.