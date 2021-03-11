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Общество

Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем

В соцсетях опубликовали фотографию человека, похожего на брата сбежавшего после апрельских событий 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. 

Мужчину, похожего на Жаныша Бакиева, как сообщается, видели в Алматы (Казахстан). Уточняется, что снимок сделан на днях в лифте одного из отелей. 

из соцсетей
Фото из соцсетей. Жаныш Бакиев в лифте в Алматы

В кабине лифта можно также увидеть плакаты с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. На объявлениях не очень отчетливо виден герб, предположительно, Республики Казахстан. Пользователи соцсетей нашли аналогичный плакат и опубликовали для сравнения. Там действительно размещен герб Казахстана и логотип Национального центра общественного здравоохранения РК. 

Других доказательств, что фотография Жаныша Бакиева сделана именно в Алматы, пока нет. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186062/
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