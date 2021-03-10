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Общество

Электронная запись в школы. Родители не могут зарегистрировать детей по участку

Семьи не могут зарегистрировать в системе электронной записи в школы детей, проживающих по микроучастку, потому что учебные заведения заполнены желающими из других районов. Об этом стало известно на очередном собрании родителей, обратившихся с заявлениями в ОФ «Лига защитников прав ребенка», в рамках общереспубликанской акции «Примите моего ребенка в школу».

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Проблемы возникают и у граждан, которые живут на съемных квартирах и не имеют прописки. Зачастую им приходится искать школу вдали от дома.

Кроме того, некоторые матери, которые одни воспитывают детей, отметили, что не могут зарегистрировать ребенка в очереди, так как нет справки из Государственной регистрационной службы. «Но они фактически проживают рядом со школой. Водить детей в другие учебные заведения для них будет тяжело», — сказали в фонде.

«Родители заметили, что обязательно нужно менять систему, потому что они неделями сидят за компьютером, чтобы успеть зарегистрировать ребенка на освободившееся место. Также они добавили, что система квотирования и запуска одновременно электронной записи как по микроучастку, так и по квотам, создала конфликтную ситуацию. Это привело к тому, что дети, которые проживают на микроучастке, не могут попасть в свои же школы. Они считают, что при регистрации в школы обязательно нужно отдавать приоритет не тем, кто успел первым зарегистрироваться, а тем, кто живет по микроучастку», — рассказала глава фонда Назгуль Турдубекова.

На данный момент в четырех районах Бишкека созданы комиссии в районных отделах образования для решения спорных вопросов и трудностей при устройстве детей в школы.

С 16 февраля в Кыргызстане запустили традиционную акцию «Примите моего ребенка в школу». Она продлится до 15 октября 2021 года. За помощью можно обратиться по номеру 0709845775.

Отметим, что после запуска электронной записи в школы столицы жители начали жаловаться на невозможность регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185964/
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