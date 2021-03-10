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Общество

В Баткене прокомментировали незаконный экспорт газа в Узбекистан и Таджикистан

Информация о незаконном экспорте газа в Узбекистан и Таджикистан не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее информации, в начале этого года в социальных сетях распространялось заявление о том, что Кыргызстан незаконно экспортирует газ в соседние страны. Оно не соответствует действительности.

«Причин для беспокойства тоже нет. Ранее ГКНБ и областная прокуратура потребовали у полномочного представительства правительства в Баткенской области провести проверку распространенной информации. Местная власть, а также сотрудники ГКНБ проводили расследование и выявили, что сведения о незаконном экспорте газа не соответствуют действительности. В Баткенской области также проводят разъяснительные работы среди населения», — сообщили в пресс-центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185953/
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