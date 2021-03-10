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Общество

Не пугайтесь. МЧС проверит систему оповещения запуском звуковых сирен

Специалисты МЧС проводят работы по восстановлению системы оповещения и информирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что за последние 30 лет системе оповещения и информирования не было уделено должного внимания и никакие работы по ее развитию не проводились. 10 и 11 марта будут проведены мероприятия по проверке готовности системы оповещения населения.

«Будут задействованы элементы оповещения: перехват телерадиовещания, запуск звуковых сирен и система голосового оповещения населения. МЧС проведет проверку готовности системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций путем перехвата телерадиовещания, запуска звуковых сирен и системы голосового оповещения населения», — проинформировали в МЧС.

Министерство просит соблюдать спокойствие при проверке системы оповещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185893/
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