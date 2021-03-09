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Общество

Сегодня в трех жилмассивах Бишкека временно не будет холодной воды

Сегодня в трех жилмассивах временно не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Энесай» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Холодной воды не будет сегодня с 9.00 до 15.00 в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185728/
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