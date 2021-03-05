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Общество

Сколько мужчины тратят на подарки женщинам к 8 Марта. Исследование

Почти половина российских мужчин готовы потратить около 10 тысяч рублей на подарки женщинам к 8 Марта, а около 12 процентов выделят на эти цели сумму от 20 тысяч рублей. Таковы результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, пишет РИА Новости.

Компания проводила исследование в феврале 2021 года, в нем приняли участие свыше 1 тысячи 600 человек.

«Почти половина мужчин (45,4 процента) готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей или более. Из них 9,2 процента готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тысяч рублей, а 11,8 процента — расщедрятся более чем на 20 тысяч. Подарки на сумму до 1 тысячи рублей собираются приобрести 10 процентов мужчин», — говорится в материалах.

По данным исследования, в основном мужчины дарят подарки не только близким людям, но и коллегам — 51,4 процента. Только членов семьи радуют подарками 40,9 процента, а 3,2 процента представителей сильного пола собираются потратить деньги только на коллег с работы.

При этом факт получения подарков на 8 Марта подтвердили 86,5 процента россиянок, причем 63 процента опрошенных женщин получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6 процента представительниц прекрасного пола — только дома, а 6,4 процента — только на работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185617/
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