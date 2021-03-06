16:21
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Работа ЦОНов может быть продлена. ГРС прорабатывает вопрос

ГРС прорабатывает вопрос о продлении работы ЦОНов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках реализации указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и по поручению главы правительства 26 центров обслуживания населения ориентированы в режим работы оpen space.

«Эта технология ориентирована на потребности граждан, доступности и комфортности. Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения услуг. Open space очень гибкий и вариативный. ЦОНы — наиболее посещаемые и востребованные, поэтому в операционном зале и зале ожидания руководители центров будут отслеживать ситуацию и оказывать гражданам консультационные услуги», — подчеркнули в ГРС.

Прорабатывается вопрос о продлении режима работы ЦОНов в Бишкеке до 22.00. Пилот будет запущен в ближайшее время.

Кроме того, в Бишкеке планируется открытие универсального сервисного центра, где будут включены услуги населению других госорганов. На сегодня в ЦОНах предоставляется 36 видов услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185607/
просмотров: 1790
Версия для печати
Материалы по теме
В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в формате open space
ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках
В ГРС ответили на жалобу горожанки об очередях и антисанитарии в ЦОН
Толкотня и антисанитария. Бишкекчанка пожаловалась на работу ЦОН
ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» возобновил работу после пожара
ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» не работает из-за пожара. Адреса других центров
В ЦОНах будут доступны услуги по недвижимости и земельным объектам
Центры регистрации населения в январе не будут работать несколько дней
В Кочкорском районе открыли современный ЦОН
Более 2,6 тысячи водительских удостоверений выдано в Бишкеке за октябрь
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль