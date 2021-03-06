Работа ЦОНов может быть продлена. ГРС прорабатывает вопрос

ГРС прорабатывает вопрос о продлении работы ЦОНов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках реализации указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и по поручению главы правительства 26 центров обслуживания населения ориентированы в режим работы оpen space.

«Эта технология ориентирована на потребности граждан, доступности и комфортности. Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения услуг. Open space очень гибкий и вариативный. ЦОНы — наиболее посещаемые и востребованные, поэтому в операционном зале и зале ожидания руководители центров будут отслеживать ситуацию и оказывать гражданам консультационные услуги», — подчеркнули в ГРС.

Прорабатывается вопрос о продлении режима работы ЦОНов в Бишкеке до 22.00. Пилот будет запущен в ближайшее время.

Кроме того, в Бишкеке планируется открытие универсального сервисного центра, где будут включены услуги населению других госорганов. На сегодня в ЦОНах предоставляется 36 видов услуг.