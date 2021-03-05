Индекс доверия к выборам. Что это такое и зачем он нужен

Участвуете ли вы в выборах? Доверяете ли итогам голосования? Не запугивают ли кандидатов и наблюдателей? Ответы на эти вопросы искали среди кыргызстанцев в ходе первого исследования «Индекс доверия к выборам».

Человек устроен так, что его больше интересует то, что будет завтра, нежели то, что уже прошло. Эксперты же подчеркивают: важно критически оценивать пройденный путь, чтобы исправлять недочеты и улучшать процессы.

От −1 до +1

Для замера индекса доверия населения к избирательной системе во время досрочных выборов президента, прошедших 10 января 2021 года, ОФ «Общее дело» разработал 18 критериев, каждому из которых присвоили индивидуальный балл. Чем выше доверие, тем выше оценка (1 балл). И наоборот. Всего опросили 1,2 тысячи избирателей старше 18 лет, проживающих в городской и сельской местностях.

«Результаты неплохие, если говорить об избирательной системе в целом, — сообщила глава фонда Аида Суйундуева. — Больше кыргызстанцев склонно доверять различным аспектам. В основном это граждане, проживающие в сельской местности, они более активно участвуют в выборных процессах. Скептичнее настроены жители городов. Возможно, потому, что у них больше информации».

Менее всех остальных доверяют избирательным процессам жители городов Бишкека и Оша. Студенты — тоже довольно критично настроенная группа, как и люди, занятые в малом и среднем бизнесе.

Согласно исследованию, ни один из критериев не смог достигнуть наивысшего индекса доверия. При этом самый высокий индекс оказался у результатов голосования, процедуры подсчета голосов и составил 0,7. Наибольшее же недоверие со стороны опрошенного населения вызывают доходы и расходы избирательных фондов кандидатов. Тут индекс составил −0,02.

Фото из презентации ОФ «Общее дело»

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева не удивлена уровнем доверия к избирательной системе. «Даже после парламентских выборов, когда были массовые недовольства всеми институтами власти, а ЦИК сильно критиковали и подвергали сомнениям наши технологии, люди не пришли к Центризбиркому. Они возмущались исполнительными органами, президентом, но понимали, что ЦИК действовала ровно в рамках своих полномочий, — подчеркнула она. — Основные претензии по подкупу и использованию админресурса относились к самим политическим партиям».

Что помешало избирателям

Явка на досрочных президентских выборах была низкой и составила чуть более 39 процентов . Авторы исследования решили разобраться в причинах.

Основной, по мнению респондентов, является недоверие избирателей к честности и прозрачности выборов. Так ответили 23 процента опрошенных. Другой причиной 21 процент респондентов считает невозможность проголосовать из-за отмены формы № 2.

При этом около 39 процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос. «Хотя варианты ответов (форма № 2, недоверие, зимняя пора) были предложены. Это говорит о том, что избиратель вообще не вникает в суть вопроса и критически не думает о выборах, ему легче сказать «не знаю», чем немного задуматься и ответить», — предположил политолог Эмиль Джураев.

Форма № 2, по мнению члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, задумывалась как благо с целью обеспечить избирательные права студентов, внутренних мигрантов, граждан, десятилетиями проживающих в нелегализованном жилье.

«Динамика роста голосующих по форме № 2 отчетливо началась с 2015 года, — напомнила член Центризбиркома. — Тогда их было около 200 тысяч. В 2017-м — уже 317 тысяч, а в 2020-м число составило около 450 тысяч. Многие меняли участки по нескольку раз, некоторые — по 20-23 раза. Зарабатывали люди так. Рост связан с тем, что одного админресурса уже было недостаточно, нужен был еще и подкуп».

Решением проблемы, по мнению Гульнары Джурабаевой, может стать разрешение изменить избирательный адрес один раз и только в течение десяти дней со дня объявления выборов. Тогда подкуп еще не осуществляется, но реальный избиратель получит возможность исполнить свой гражданский долг. Соответственно, и явка станет выше.

Доверие к выборам = доверие к власти

Впрочем, учитывая, что Садыр Жапаров набрал почти 80 процентов голосов , становится понятно, почему респонденты посчитали результаты четко отражающими волеизъявление избирателей.

«Очень важно иметь представление об уровне доверия к выборам, чтобы понимать уровень доверия к власти, — считает политолог Эмиль Джураев. — По основным критериям индекса довольно высокие результаты. Я ожидал, что несколько критериев, к примеру, по случаям запугивания, давления на кандидатов и наблюдателей, будут намного ниже к нулю, а они где-то посередине. Интересно и то, что самый высокий индекс доверия оказался у результатов голосования. Сколько бы разных проблем не было, в итоге результаты удовлетворяют избирателей».

Более проблемные моменты, по мнению политолога, — это процессы до самого голосования. Он также считает, что на агитацию в Кыргызстане не нужно «столько миллионов долларов или миллиардов сомов».

«Понятия «агитатор», кстати, вообще нет в нашем законодательстве. Они не должны быть оплачиваемы. Как только заходит речь об агитаторах и финансах, это нужно считать подкупом. Агитаторами должны быть просто сторонники тех или иных кандидатов», — добавила Гульнара Джурабаева.

Выборы — событие одного дня, но они дают нам власть на следующие пять лет. Замеры уровня доверия ОФ «Общее дело» планирует проводить после каждой выборной кампании.