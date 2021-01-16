Ручной подсчет голосов. Данные поступили со всех участков, итоги не изменились

В ЦИК поступили данные ручного подсчета голосов со всех избирательных участков. Данные опубликованы на портале «Информационная избирательная система» ЦИК.
При ручном подсчете явка на президентских выборах и референдуме стала одинаковой и составила 39,33 процента (по данным АСУ, на выборах она была 39,27 процента, референдуме —39,43 процента).
На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,5 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,23 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента).
Отмечается, что были аннулированы результаты голосования на досрочных выборах президента на одном избирательном участке, на референдуме — трех.
Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.