Выборы-2020. Президент признал, что подкуп избирателей стал проблемой

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Томасом Бозерупом, проводившей наблюдение за парламентскими выборами в стране.

Он представил предварительный отчет по итогам. По словам Томаса Бозерупа, окончательные итоги будут опубликованы через два месяца. По его словам, наблюдение проводилось с момента начала агитационной кампании до дня подведения итогов голосования.

Томас Бозеруп выразил удовлетворение использованием новых технологий в Кыргызстане, которые позволили определить результаты уже через два часа после закрытия избирательных участков. «Вчера в 22.00 уже были доступны предварительные итоги голосования, это нас приятно удивило», — отметил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Глава миссии также подчеркнул, что было много сообщений о подкупе голосов. Томас Бозеруп добавил, что против этого в стране имеется соответствующий закон и добавил, что надеется на реакцию со стороны правоохранительных органов.

Он отметил, что миссия отмечает тот факт, что на государственных телеканалах предоставлялось единое бесплатное эфирное время для кандидатов от всех политических партий. «Мы это приветствуем, так как это является свидетельством одинакового отношения ко всем политическим силам и создания для них равных условий», — сказал Томас Бозеруп и добавил, что были созданы все необходимые условия для работы их миссии — они смогли организовать все встречи, какие планировали и работали открыто.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил БДИПЧ ОБСЕ и отметил, что всем партиям, в том числе и новым, были созданы одинаковые условия на весь агитационный период. Вместе с этим президент согласился с тем, что подкуп голосов и на этих выборах стал проблемой.

Для искоренения подкупа необходимо улучшить экономическое состояние населения. Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства пообещал, что кыргызская сторона внимательно изучит и рассмотрит мнения и рекомендации международных наблюдателей. «Я, как президент, заинтересован в укреплении ранее достигнутых положительных моментов и искоренении недостатков в процессе организации и проведения выборов», — сказал он.