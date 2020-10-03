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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Президент рассказал, вмешивался ли его аппарат в процесс гонки

Вмешательство аппарата президента в процесс подготовки к выборам было минимальным. Об этом глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил в традиционном субботнем интервью «Биринчи радио».

По его словам, правительство действовало самостоятельно. Аппарат лишь указывал на недостатки в процессе подготовки.

«Напрямую аппарат ни во что не вмешивался. Но есть и обратная сторона. За ситуацию в стране во время и после выборов ответственен президент. В этих целях аппарат в рамках закона выполнял свои задачи. За последние пять лет в парламенте были шесть партий. Многие входили в коалицию большинства, оппозиционное меньшинство также участвовало в формировании правительства. Все они влияли на кадровые назначения. Это было очевидно. Сейчас сторонники всех этих партий сидят в правительстве, министерствах и местных органах власти», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Каждый депутат, каждая партия за пять лет имели возможность назначить своих людей на должности.

Сооронбай Жээнбеков

По словам главы государства, после принятия соответствующего закона резко снизился уровень использования админресурса со стороны государственной власти.

«Мы следим за этим посредством СМИ, аппарат указывает на существующие недостатки. Большинство депутатов шестого созыва снова баллотируются в депутаты. Одни — в составе той же партии, другие — уже вместе с другой партией. Я хотел бы сказать, что в таких условиях невозможно доминирование той или иной партии в использовании админресурса. Влияние участвовавших в выборах 16 партий было разным в разных городах и районах. Таким образом, невозможно точно предсказать исход предстоящих выборов», — считает президент.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, развитие возможно только тогда, когда есть конкуренция. Сейчас созданы условия для политической конкуренции.

«Если мы сможем создать такие же условия для свободной конкуренции в экономике, то у нас начнут появляться лучшие кадры в политике. Если мы создадим конкуренцию в экономике, у нас появятся лучшие, образованные, опытные и передовые предприниматели», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167328/
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