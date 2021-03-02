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Общество

На дороге Маданият — Джалал-Абад идет планировка грунтовых участков

Подрядчиком начата активная планировка гравийных и грунтовых участков дороги Маданият — Джалал-Абад, и с наступлением благоприятных погодных условий проезд транспортных средств будет нормализован. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Накануне в социальных сетях распространяли видео о состоянии дороги и трудностях ее проезда. В Минтрансе отметили, что на указанных видеороликах реализуется проект реконструкции автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза 4. Договор на реконструкцию 67 километров дороги заключен с компанией «Азвирт».

В 2020 году на этом участке уложено 16 километров нового асфальтобетонного покрытия.

На сегодня на участке ведутся подготовительные работы для укладки конструкции дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия. Согласно требованиям проекта, для этого необходимо снять существующий асфальт, после чего остаются только гравийные и грунтовые дороги. Из-за продолжительных и обильных осадков проезд транспорта по этим дорогам значительно затрудняется.

«Для нормализации движения транспорта, несмотря на прошедшие осадки, подрядчиком начата активная планировка гравийных и грунтовых участков дороги. С наступлением благоприятных погодных условий проезд нормализуется. К сожалению, процесс строительства автодорог приводит к неудобствам автолюбителей, но напомним, что конечным результатом проекта будет строительство новой двухслойной автодороги протяженностью 67 километров», — заключили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185176/
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