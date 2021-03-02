Подрядчиком начата активная планировка гравийных и грунтовых участков дороги Маданият — Джалал-Абад, и с наступлением благоприятных погодных условий проезд транспортных средств будет нормализован. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.
Накануне в социальных сетях распространяли видео о состоянии дороги и трудностях ее проезда. В Минтрансе отметили, что на указанных видеороликах реализуется проект реконструкции автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза 4. Договор на реконструкцию
В 2020 году на этом участке уложено
На сегодня на участке ведутся подготовительные работы для укладки конструкции дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия. Согласно требованиям проекта, для этого необходимо снять существующий асфальт, после чего остаются только гравийные и грунтовые дороги. Из-за продолжительных и обильных осадков проезд транспорта по этим дорогам значительно затрудняется.