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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Новая Конституция. Юристы указывают на нарушения при общественном обсуждении

В правовой клинике «Адилет» указывают на нарушения установленной законом процедуры общественного обсуждения проекта новой Конституции. Об этом говорится в обращении юристов к депутатам Жогорку Кенеша.

Как отмечается, сегодня, 2 марта, проект Основного закона будет рассматриваться профильным комитетом, после чего документ будет вынесен на пленарное заседание парламента.

«Конституция — это не только Основной закон страны, фактически это договор, заключаемый между обществом и государственными институтами, между различными политическими силами, ведущими борьбу за власть. Этот документ защищает права человека, устанавливает фундамент государственной власти и границы ее полномочий. В этом плане Конституция является одним из важнейших механизмов, обеспечивающих баланс сил в политической борьбе и, как следствие, стабильность общественно-политического положения. Учитывая чрезвычайно важное значение Конституции для жизни государства и общества, порядок ее изменения прямо прописан в самом Основном законе», — подчеркивают юристы.

В новейшей истории Кыргызстана имеются прецеденты отмены действия Конституции из-за нарушений процедур ее изменения.

Юристы правовой клиники «Адилет»

Они напоминают, что по решению Конституционного суда Кыргызстана 14 сентября 2007 года было отменено действие сразу двух Конституций — от 8 ноября и 30 декабря 2006-го. «По действовавшему тогда Основному закону Жогорку Кенеш мог вносить изменения и дополнения в Конституцию только с учетом заключения Конституционного суда и не ранее чем через три месяца, но не позднее шести месяцев со дня поступления предложений в парламент. Несмотря на эти процедурные требования, депутаты дополнили свой регламент соответствующими статьями, позволяющими принимать новую редакцию Основного закона без заключения Конституционного суда и без соблюдения специально обозначенных сроков», — говорится в обращении.

Конституционный суд тогда установил, что «Жогорку Кенеш вышел за пределы своих полномочий и установил неконституционную процедуру изменения Конституции», и отменил две принятые редакции по причине несоблюдения установленных процедур.

«Впоследствии, 22 октября 2007 года, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев распустил Жогорку Кенеш, указав, что парламент своими действиями и решениями создал кризис, вызванный непреодолимыми противоречиями между Жогорку Кенешем, представляющим законодательную ветвь власти, и Конституционным судом, представляющим судебную ветвь власти», — напоминают в правовой клинике «Адилет».

Юристы отмечают, что ранее они неоднократно делали письменные и публичные обращения к представителям власти о необходимости соблюдения процедур изменения Конституции. «В Основном законе страны установлено обязательное требование о получении заключения Конституционной палаты Верховного суда и правительства — о наличии средств в государственном бюджете для проведения референдума. Кроме того, в соответствии с конституционным Законом «О референдуме Кыргызской Республики» подобный законопроект принимается не ранее одного и не позднее трех месяцев со дня его поступления в Жогорку Кенеш», — говорится в обращении.

Законы также обязывают органы власти организовать общественное обсуждение в течение не менее одного месяца, провести парламентские слушания по проекту Конституции, получить заключения специализированных видов экспертизы.

«Неукоснительное соблюдение установленных процедур обеспечивает законность и легитимность изменения Конституции. И, напротив, нарушение порядка проведения конституционной реформы будет создавать основу для оспаривания Основного закона в будущем. Это в свою очередь может поставить под сомнение законность деятельности государственных органов, а также порождает угрозы повторения конфликтов», — добавили юристы правовой клиники «Адилет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185106/
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