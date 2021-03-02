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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева оставили под стражей

Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения экс-зампредседателя ГКНБ Дуйшенбеку Чоткараеву. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Чоткараева оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 19 марта. Бывший чиновник обжаловал постановление в Бишкекском городском суде, однако ходатайство адвоката не было удовлетворено.

В пресс-службе суда подтвердили эту информацию.

Напомним, Дуйшенбек Чоткараев проходит подозреваемым по делу о контрабанде золота. По версии следствия, он причастен к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдаче изъятых ювелирных изделий. Вместе с Чоткараевым по делу проходит другой экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев. Он объявлен в розыск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185080/
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