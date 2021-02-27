В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 656 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 285 пациентов, в больницах — 371. В том числе 19 человек — в крайне тяжелом состоянии, 90 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 258 человек (или 69,5 процента) — оценивают как средней тяжести. Только четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 66 человек. В Бишкеке выписаны 18 человек, Чуйской области — 35, Ошской — 3, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 127 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.