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Общество

Полуторагодовалая Сабина обварилась кипятком. Нужны деньги для лечения

Полуторагодовалая Сабина обварилась кипятком, нужны средства для лечения. Об этом в Facebook написала волонтер Надежда Хохлова.

Она рассказала, что волонтеры уже на протяжении десяти лет помогают пациентам ожогового отделения. «Еще в 2010-х годах в разделе благотворительность Дизель-форума была создана тема-призыв о помощи пациентам ожогового отделения. Как правило, на их лечение требуется много средств, которых зачастую нет. И когда семьи исчерпывают свои запасы, они обращаются к нам. Мы работаем в тесной связке с врачами, оплачиваем выписываемые ими препараты. Но размер копилки зависит от пожертвований. У нас сейчас в отделении два пациента — парень с тяжелой эпилепсией и пожилой художник теперь уже «без лица», которым приобретали лекарства. Мы вынуждены были приостановить помощь, потому что задолжали уже более 100 тысяч сомов за медикаменты. Хорошо, что фирма-поставщик идет нам навстречу. А сейчас в отделении маленькая девочка, которой также нужно лечение», — рассказала она.

Надежда Хохлова добавила, погашать долг волонтеры будут после того, как малышку стабилизируют.

«Все отчеты по поступлениям и расходам денежных средств, информация о состоянии здоровья публикуются в разделе благотворительность», — отметила она.

Помочь можно, перечислив средства на ЭлСом 0552217217 (оформлен на Наталью Дьяченко, куратора ожоговой темы).

Связаться с Надеждой Хохловой можно по номеру 0555923565.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184842/
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