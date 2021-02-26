В США нашли уникальную птицу — двуполого красного кардинала. Ученые называют такие особи гинандроморфами. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Фото Pennlive.com. В США нашли уникальную птицу — двуполого красного кардинала

По их данным, ученые не считают это единичным случаем, но это достаточно редкое явление. Самки этих птиц — ярко красные, а самцы — светло-коричневые. Подобное смешение цветов на теле кардинала говорит о том, что это наполовину самец и наполовину самка.

Теоретически птица могла бы спариваться с обычным кардиналом-самцом и откладывать оплодотворенные яйца, а также с обычной кардиналом-самкой и стать отцом ее яиц.