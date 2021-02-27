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Общество

В Оше объявлен трехмесячник по благоустройству города

В Оше объявлена ​​трехмесячная весенняя акция по благоустройству, озеленению и санитарии. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, подобную акцию в городе проводят ежегодно.

«Первое — это посадка деревьев и кустарников, очистка канав, улиц и дворов. Далее приводятся в порядок внешний вид домов и коммерческих зданий (побелка). Давайте принимать активное участие в благоустройстве города и не оставаться в стороне», — сказал вице-мэр Асылбек Топчубаев.

Ответственным лицам поручили провести разъяснительные работы по трехмесячнику благоустройства Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184820/
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