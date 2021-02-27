ФОМС возместил аптекам 301,6 миллиона сомов за лекарства по льготным рецептам

ФОМС в 2020 году выплатил аптекам 301,6 миллиона сомов за реализацию лекарственных средств населению по льготным рецептам. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По ее данным, медицинские работники выписали 1 миллион 245 тысяч льготных рецептов, больше всего — пенсионерам (459,4 тысячи рецептов, или 37 процентов), работающим гражданам (244,7 тысячи, или 20 процентов) и детям (131,6 тысячи, или 11 процентов).

Средний уровень возмещения по льготным рецептам ОМС составил 50,6 процента.

В фонде напомнили, что по дополнительной программе льготного лекарственного обеспечения ОМС для застрахованных граждан предусмотрена возможность приобретения лекарственных средств со скидкой в среднем до 50 процентов в аптеках, работающих по договору с ФОМС.