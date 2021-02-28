В Бишкеке 28 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 11 часов 8 минут.
Отключение газа, света, воды
- 13.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Ахунбаева, Садыгалиева, Коенкозова.
У кого намечаются тои
Гульжигит Аалиев
Родился 28 февраля 1955 года в селе Жанги-Жол Ошской области. Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы.
Айнуру Алтыбаева
Родилась в 1958 году в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Памятные даты
Международный день редких заболеваний
По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.
Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.
Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше.
Изобретен нейлон
Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935 года Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938-го.
В 1939 году новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Николай Ефременко
Родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.
В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».
С 1936-го — член Союза художников СССР.
Умер в 1972 году.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Я всю жизнь шла к тебе» и «Красавица и чудовище»;
- Творческая группа «705» представит спектакль «Девки»;
- в Республиканском доме кино имени Чингиза Айтматова продолжается кинофестиваль «Висла»;
- детские мастер-классы.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.