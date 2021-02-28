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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 11 часов 8 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 13.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Ахунбаева, Садыгалиева, Коенкозова.

У кого намечаются тои

Гульжигит Аалиев

Родился 28 февраля 1955 года в селе Жанги-Жол Ошской области. Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы.

Айнуру Алтыбаева

Родилась в 1958 году в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Международный день редких заболеваний

 

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

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Улыбка помогает. История мамы детей с редким генетическим заболеванием

Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше.

Изобретен нейлон

Bettmann/CORBIS
Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935 года Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938-го.

В 1939 году новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».

С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Я всю жизнь шла к тебе» и «Красавица и чудовище»;
  • Творческая группа «705» представит спектакль «Девки»;
  • в Республиканском доме кино имени Чингиза Айтматова продолжается кинофестиваль «Висла»;
  • детские мастер-классы.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184769/
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