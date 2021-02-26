COVID-19 в мире. Заразились более 112,9 миллиона, умерли более 2,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 446 тысяч 864. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 112 миллионов 981 тысяча 257 человек. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 410 тысяч 902), Индии (11 миллионов 46 тысяч 914), Бразилии (10 миллионов 390 тысяч 461), Великобритании (4 миллиона 166 тысяч 727), России (4 миллиона 164 тысячи 802), Франции (3 миллиона 746 тысяч 475), Испании (3 миллиона 180 тысяч 212), Италии (2 миллиона 868 тысяч 435), Турции (2 миллиона 674 тысячи 766), Германии (2 миллиона 426 тысяч 819) и Колумбии (2 миллиона 241 тысяча 225).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 63,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 234 тысячи 750.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 507 тысяч 391. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 368 человек. В том числе в США всего скончались 508 тысяч 114 человек, Бразилии — 251 тысяча 498, Мексике — 183 тысячи 692, Индии — 156 тысяч 705, Великобритании — 122 тысячи 303, Италии — 96 тысяч 974.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 142 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 260 тысяч 333, Узбекистане — 79 тысяч 773, Таджикистане — 13 тысяч 308.