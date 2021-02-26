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Общество

Омега-3 кустарным способом. В Бишкеке выявили подпольный цех, где делали БАДы

Финансовая полиция выявила в Бишкеке подпольный цех по изготовлению биологически активных добавок. Работа велась без соответствующих разрешительных документов на производство. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«25 февраля в Бишкеке в переулке Донском был выявлен функционирующий подпольный цех по производству контрафактной продукции БАДов, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали следующую продукцию: омега 3-6-9, цветочная мука, масло тмина, оливковое масло и другое. Установлены основные организаторы группы — А. и С., являющиеся гражданами иностранного государства», — сообщили в Финполе.

Отмечается, что вещественные доказательства (емкости, этикетки, готовая продукция) изъяты с места обыска. По ним назначены соответствующие экспертизы. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184704/
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