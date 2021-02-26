В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 681 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 313 пациентов, в больницах — 368. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 86 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 258 человек (или 70 процентов) — оценивают как средней тяжести. Только четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 55 человек. В Бишкеке выписаны 14 человек, Чуйской области — 20, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 10, Баткенской — 2, Ошской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 61 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.