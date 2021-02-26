Общежитие для выпускников детдомов построят в столичном жилмассиве «Учкун»

Общежитие для временного пребывания выпускников детдомов построят в жилмассиве «Учкун». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, общественно-государственное управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на разработку проектно-сметной документации. На эти цели оно планирует потратить 1,1 миллиона сомов.

В техническом задании отмечается, что необходимо разработать рабочий проект девятиэтажного трехподъездного дома с объектами соцкультбыта (магазин, аптека, поликлиника и другие). Все квартиры в общежитии должны быть однокомнатными.

Напомним, что бывший и. о. мэра Балбак Тулобаев обещал построить в Бишкеке дом для круглых сирот. По его словам, вопрос обсуждался на встрече с президентом Садыром Жапаровым, который сказал, что деньги он найдет.