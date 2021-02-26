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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается −5 градусов. День увеличился до 11 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-57 — Чуй-61);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц 9 Января, Власова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Токтаналиева, Таш-Кумырской, переулок Горный;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Жетиген);
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Эне-Барчын, Дуйшобаева, Каркыра, Бугу), улица Толстого, 24);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Красной, Ногина, Алтымышева, Асаналиева, Некрасова, Левоневского, Матыева, переулок Барнаульский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Чон-Арык, Айылчиева, Сары-Булун, Садырбаева, Чатыр-Кул, Абаданова, Татыбубу, Арча-3, Ашар, Алтын-Казык);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Арычной, Комсомольской, Пархоменко, Саратовской, Фрунзе, Салиева, Буденного, переулок Львовский, Коллективный;
  • 13.00-17.00 — улицы Московская, 73, 73а, 89, Тыныстанова, Советская, 166, 152, отрезки улиц Ветеринарной, Кырман, Самойленко, Мира, Балтагулова.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе Евразийского экономического союза.

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны — участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184619/
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