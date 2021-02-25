Для зараженных COVID-19 свободны 286 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 286 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 февраля:

Национальный хирургический центр — 5;

Национальный центр кардиологии и терапии — 9;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 272.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.