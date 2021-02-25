COVID-19 в мире. Заразились более 112,5 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 440 тысяч 603. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 112 миллионов 534 тысячи 393 человека. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 334 тысячи 797), Индии (11 миллионов 30 тысяч 196), Бразилии (10 миллионов 324 тысячи 463), Великобритании (4 миллиона 156 тысяч 703), России (4 миллиона 153 тысячи 735), Франции (3 миллиона 721 тысяча 61), Испании (3 миллиона 170 тысяч 644), Италии (2 миллиона 848 тысяч 564), Турции (2 миллиона 665 тысяч 194), Германии (2 миллиона 416 тысяч 37) и Колумбии (2 миллиона 237 тысяч 542).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 63,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 250 тысяч 342.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 497 тысяч 23. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 759 человек. В том числе в США всего скончались 505 тысяч 803 человека, Бразилии — 249 тысяч 957, Мексике — 182 тысячи 815, Индии — 156 тысяч 657, Великобритании — 121 тысяча 979, Италии — 96 тысяч 666.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 91 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 259 тысяч 478, Узбекистане — 79 тысяч 749, Таджикистане — 13 тысяч 308.