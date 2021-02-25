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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии за последние сутки скончались еще три человека. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, два летальных исхода зарегистрированы в Бишкеке, один — в Иссык-Кульской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 463 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184550/
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