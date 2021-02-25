В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 686 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 328 пациентов, в больницах — 358. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 77 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 258 человек (или 72 процента) — оценивают как средней тяжести. Только пять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 68 человек. В Бишкеке выписаны 19 человек, Оше — 2, Чуйской области — 24, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 6 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.