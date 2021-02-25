В Кыргызстане за сутки выявили еще 66 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 27 случаев, Чуйской области — 24, Ошской — 6, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 86 тысяч 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.