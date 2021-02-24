Завтра в двух жилмассивах Бишкека временно не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо» и на городских водопроводных сетях.

Уточняется, что 25 февраля с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые массивы «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.