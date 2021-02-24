Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 289 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 24 февраля:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 277.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 25 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.