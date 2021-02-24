Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 289 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 24 февраля:

Национальный хирургический центр — 5;

Национальный центр кардиологии и терапии — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 277.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 25 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.