Только пятая часть кыргызстанцев носит маски и соблюдает дистанцию

Только пятая часть кыргызстанцев носит маски, соблюдает дистанцию и считает приоритетным соблюдение простых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

По его словам, сегодня наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. «Эффективное репродуктивное число держится в пределе единицы, показатель 14-дневного прироста тоже стабильный», — отметил Нурболот Усенбаев.

Он добавил, что есть мировые институты, которые отслеживают отношение населения к пандемии и противоэпидемическим мероприятиям. «В частности, согласно данным одного из них, 20 процентов населения КР используют масочный режим, социальное дистанцирование и считают приоритетным использование антисептиков. Для примера: в соседнем Казахстане эти показатели достигают 60 процентов. Нам надо над этим подумать. И я призываю не забывать о простейших мерах защиты, пандемия еще не отступила», — сказал Нурболот Усенбаев.