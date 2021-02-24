COVID-19 в мире. Заразились более 112 миллионов, умерли более 2,4 миллиона

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 750 тысяч 750. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 112 миллионов 93 тысячи 790 человек. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 259 тысяч 488), Индии (11 миллионов 16 тысяч 434), Бразилии (10 миллионов 257 тысяч 875), Великобритании (4 миллиона 146 тысяч 756), России (4 миллиона 142 тысячи 126), Франции (3 миллиона 689 тысяч 534), Испании (3 миллиона 161 тысяча 432), Италии (2 миллиона 832 тысячи 162), Турции (2 миллиона 655 тысяч 633), Германии (2 миллиона 405 тысяч 263) и Колумбии (2 миллиона 233 тысячи 589).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 63,2 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 470 тысяч 257.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 485 тысяч 264. За двое суток показатель вырос на 19 тысяч 382 человека. В том числе в США всего скончались 502 тысячи 594 человека, Бразилии — 248 тысяч 529, Мексике — 181 тысяча 809, Индии — 156 тысяч 463, Великобритании — 121 тысяча 536, Италии — 96 тысяч 348.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 25 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 258 тысяч 609, Узбекистане — 79 тысяч 717, Таджикистане — 13 тысяч 308.