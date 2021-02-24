В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 688 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 309 пациентов, в больницах — 379. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 90 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 264 человек (или 69,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Только пять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 59 человек. В Бишкеке выписаны 23 человека, Оше — 3, Чуйской области — 19, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 938 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.