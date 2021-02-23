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Общество

Журналист Болот Темиров стал обладателем награды «Поборник борьбы с коррупцией»

Сегодня Государственный департамент США объявил главного редактора Factheck.kg Болота Темирова обладателем впервые учрежденной награды «Поборник борьбы с коррупцией». Ее вручают 12 лицам по всему миру, противостоящим коррупции и борющимся за прозрачность и подотчетность. Об этом сообщает дипломатическая миссия США в Бишкеке.

По ее данным, Болот Темиров выбран среди многих других достойных кандидатов за свою многолетнюю деятельность в качестве журналиста-расследователя, направленную против коррупции в правительстве и организованной преступности.

Во время вручения награды посол США Дональд Лу отметил: «Организованная преступность и коррупция — это две стороны одной медали, и работа Болота Темирова проливает свет на оба эти явления. Кыргызский народ должен иметь веру в то, что такие отважные журналисты, как Болот, оказывают поддержку правоохранительным органам в привлечении таких людей, как Райымбек Матраимов и Камчыбек Кольбаев, к ответственности за их преступления».

Дипломаты напомнили о том, что в ноябре 2020 года президент Садыр Жапаров заявил: «На сегодня в мире растет значение журналистики, и нашу повседневную жизнь невозможно представить без потока информации. В этом контексте важные события в жизнедеятельности страны наглядно демонстрируют, что прозрачность СМИ имеет большую значимость на пути Кыргызстана к демократическому развитию».

«Соединенные Штаты признают дестабилизирующее влияние коррупции во всем мире и сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Правительство США конфисковало и успешно вернуло пострадавшим странам коррупционные доходы в размере более $1 миллиарда. Только в прошлом году Соединенные Штаты публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника иностранных государств, отказав им и их семьям в доступе в США, включая Райымбека Матраимова. В настоящее время Соединенные Штаты также предлагают вознаграждение в размере $1 миллиона за информацию, ведущую к разрушению преступной сети Камчыбека Кольбаева. Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Кыргызской Республике и во всем мире», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184368/
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