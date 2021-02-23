Прыжок с 600-метровой высоты в горной местности — такое не каждому по плечу. Здесь нужна не только подготовка, но и недюжинная смелость.
В преддверие Дня защитника Отечества журналист 24.kg вместе с военнослужащими Сил воздушной обороны и спецподразделения «Пантера» Нацгвардии поучаствовала в воздушно-десантной подготовке.
За спиной у каждого больше 15 килограммов — столько весит вся парашютная система. На борту вертолета десантников встречают опытные инструкторы, которым можно задать любой вопрос перед тем, как спрыгнуть с высоты птичьего полета.
Вертолет с бойцами поднимается с базы военного городка, прозванной в народе «Фрунзе-раз». Взмываем над столицей, окутанной смогом, и летим в сторону гор. Сегодня парни отрабатывают прыжки с парашютом и приемы, чтобы отразить врага в самой недоступной горной местности, где ни одна техника не пройдет.
Инструктор Виктор Мухамедьяров прыгал с парашютом 5 тысяч 277 раз. Сложно представить, что чувствует человек, который в год совершает несколько сотен прыжков. Его наставления военным придают особый дух.
Он стал легендой отечественного парашютного спорта. Мужчина признается, что волнуется перед каждым прыжком.
При Советском Союзе я прыгал по 500-700 раз в год. Самая большая высота — 5 тысяч 800 метров.Виктор Мухамедьяров
У командира авиационной части 23565 полковника Мурата Карабаева на счету 56 прыжков. Впервые он прыгнул 23 года назад, будучи курсантом училища.
Есть у летчиков и свои приметы. На борт никогда не берут 13 человек, можно больше или меньше.
По словам Мурата Карабаева, вся документация заполняется ручкой только синими чернилами, никак не черными.
Для выполнения парашютных прыжков на аэродроме нужна хорошая погода — солнечная, практически безветренная и безоблачная, это необходимо в целях безопасности. По плану боевой подготовки военнослужащие спецподразделений, в том числе Нацгвардии, прыгают с парашютом два раза в год.
В элитном подразделении «Пантера» в подобных мероприятиях участвуют даже солдаты срочной службы, но не все, а только те, кого допустили. Кто не сдал зачет — не летает. Таковы правила, объяснил командир войсковой части 10128 Толкунбек Турдуев.
Только после зачета военнослужащих допускают к прыжкам, но и то не всех. Если у человека выявили проблемы со здоровьем, он не будет прыгать с парашютом.
Гвардии капитан Автандил Токошов служит в спецназе 12 лет. Это его шестой прыжок с парашютом.
«Сначала я, как и многие, волновался. Это нормально, когда человек в первый раз боится прыгать с высоты, но затем все страхи уходят. Только на третий-четвертый раз уже понимаешь, куда нужно лететь и как правильно приземляться. Сейчас я научился управлять парашютом», — говорит Автандил Токошов.
Каждый прыжок — маленькая победа над своими страхами, перебороть которые военнослужащим придется еще не раз.