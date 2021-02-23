Прыжок с 600-метровой высоты в горной местности — такое не каждому по плечу. Здесь нужна не только подготовка, но и недюжинная смелость.

В преддверие Дня защитника Отечества журналист 24.kg вместе с военнослужащими Сил воздушной обороны и спецподразделения «Пантера» Нацгвардии поучаствовала в воздушно-десантной подготовке.

Готовиться к прыжку бойцы начали за два дня до полета. Перед занятием военные обязательно проходят медосмотр. На участке проводится контрольная проверка, ведь важна каждая деталь.

За спиной у каждого больше 15 килограммов — столько весит вся парашютная система. На борту вертолета десантников встречают опытные инструкторы, которым можно задать любой вопрос перед тем, как спрыгнуть с высоты птичьего полета.

Вертолет с бойцами поднимается с базы военного городка, прозванной в народе «Фрунзе-раз». Взмываем над столицей, окутанной смогом, и летим в сторону гор. Сегодня парни отрабатывают прыжки с парашютом и приемы, чтобы отразить врага в самой недоступной горной местности, где ни одна техника не пройдет.

Инструктор Виктор Мухамедьяров прыгал с парашютом 5 тысяч 277 раз. Сложно представить, что чувствует человек, который в год совершает несколько сотен прыжков. Его наставления военным придают особый дух.

«Я начал прыгать с парашютом с 17 лет. Начинал в аэроклубе, потом была армия. Позже стал инструктором-парашютистом», — рассказывает Виктор.

Он стал легендой отечественного парашютного спорта. Мужчина признается, что волнуется перед каждым прыжком.

При Советском Союзе я прыгал по 500-700 раз в год. Самая большая высота — 5 тысяч 800 метров. Виктор Мухамедьяров

У командира авиационной части 23565 полковника Мурата Карабаева на счету 56 прыжков. Впервые он прыгнул 23 года назад, будучи курсантом училища.

Фото 24.kg. Вертолет с бойцами

«После подготовки нас отправили с парашютом на высоту 600 метров. Первый прыжок был незабываем, много эмоций и адреналина. Было немного страшно, потому что перед нами должен был прыгнуть летчик, но, когда открыли дверь, он не стал этого делать. Опытный инструктор успокоил офицера, а затем сказал, что те, кто поднялся на борт, будут спускаться только на парашюте», — рассказал Мурат Карабаев.

Есть у летчиков и свои приметы. На борт никогда не берут 13 человек, можно больше или меньше.

По словам Мурата Карабаева, вся документация заполняется ручкой только синими чернилами, никак не черными.

«Летчики никогда не фотографируются перед полетом. Еще мы не говорим слово «последний», заменяем его на «крайний». Это своего рода суеверия и традиции, они написаны кровью», — признается полковник Карабаев.

Для выполнения парашютных прыжков на аэродроме нужна хорошая погода — солнечная, практически безветренная и безоблачная, это необходимо в целях безопасности. По плану боевой подготовки военнослужащие спецподразделений, в том числе Нацгвардии, прыгают с парашютом два раза в год.

В элитном подразделении «Пантера» в подобных мероприятиях участвуют даже солдаты срочной службы, но не все, а только те, кого допустили. Кто не сдал зачет — не летает. Таковы правила, объяснил командир войсковой части 10128 Толкунбек Турдуев.

Только после зачета военнослужащих допускают к прыжкам, но и то не всех. Если у человека выявили проблемы со здоровьем, он не будет прыгать с парашютом.

«Теоретическая часть включает в себя наземную отработку прыжков, укладку парашюта, правильное приземление, действие десантника при отказе от основного купола и отработка внештатных ситуаций. Прыжки с парашютом мы планировали с декабря 2020 года. В нашем подразделении каждую неделю идет тренировка», — пояснил Толкунбек Турдуев.

Гвардии капитан Автандил Токошов служит в спецназе 12 лет. Это его шестой прыжок с парашютом.

«Сначала я, как и многие, волновался. Это нормально, когда человек в первый раз боится прыгать с высоты, но затем все страхи уходят. Только на третий-четвертый раз уже понимаешь, куда нужно лететь и как правильно приземляться. Сейчас я научился управлять парашютом», — говорит Автандил Токошов.

Каждый прыжок — маленькая победа над своими страхами, перебороть которые военнослужащим придется еще не раз.