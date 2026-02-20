На базе учебного центра «Ала-Тоо» прошли учебные прыжки с Ми-17

На территории учебного центра «Ала-Тоо» вчера прошло тренировочное десантирование парашютистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызстана.
В воздухе военнослужащие четко выдерживали схему рассеивания, а посадки проходили на заранее размеченных секторах. Несколько десантников выполняли прыжки как ведущие группы, отрабатывая управление построением.
Такие тренировки позволяют поддерживать выучку личного состава и проверять взаимодействие сразу нескольких подразделений. Отмечено, что погода — слабый ветер и хорошая видимость — сделали выполнение задач оптимальным и все прыжки прошли штатно.