11:39
На базе учебного центра «Ала-Тоо» прошли учебные прыжки с Ми-17

На территории учебного центра «Ала-Тоо» вчера прошло тренировочное десантирование парашютистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызстана.

К учебно-тренировочным прыжкам привлекли более пятидесяти военнослужащих. Для большинства это плановые занятия, но подготовка проходила в условиях, максимально приближенных к боевым требованиям: ожидание в полной выкладке, строгая проверка экипировки и жесткие временные интервалы между группами.
На земле дежурили инструкторы-дублеры, медики и группа страхования. Перед каждым заходом проводили краткий инструктаж: порядок отделения от вертолета, корректировка купола, контроль снижения. 

В воздухе военнослужащие четко выдерживали схему рассеивания, а посадки проходили на заранее размеченных секторах. Несколько десантников выполняли прыжки как ведущие группы, отрабатывая управление построением.

Такие тренировки позволяют поддерживать выучку личного состава и проверять взаимодействие сразу нескольких подразделений. Отмечено, что погода — слабый ветер и хорошая видимость — сделали выполнение задач оптимальным и все прыжки прошли штатно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/362838/
