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Общество
Сюжет: COVID-19

В городе Ош готовятся к возможной волне COVID-19. Штрафуют коммерческие объекты

В Оше усиливают работу по соблюдению санитарно-гигиенических норм в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, составлен график профилактических рейдов во главе с вице-мэрами, руководителями муниципальных учреждений и служб в МТУ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе ожидаемой третьей волны COVID-19.

Городские власти уже проверили МТУ «Туран» и выявили ряд коммерческих объектов, нарушающих действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила. В общем посмотрели более 50 объектов.

Самым частым нарушением является отсутствие медицинских масок, нарушение норм социального дистанцирования как у сотрудников проверенных объектов, так и у населения, посещающего общественные места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184322/
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