В Бишкеке заканчивают ремонт в двух больницах за счет Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы идут в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19».

«Приводят в порядок отделения Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения, которые перепрофилировали для больных СOVID-19 во время вспышки коронавирусной инфекции в июле 2020 года. Ремонт идет также в отделении острой респираторной патологии и в отделении реанимации — изоляторе для больных СOVID-19 Национального центра охраны материнства и детства», — отметили в муниципалитете.

По графику ремонтные работы будут завершены к концу февраля этого года.