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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке заканчивают ремонт в двух больницах за счет Всемирного банка

В Бишкеке заканчивают ремонт в двух больницах за счет Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы идут в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19».

«Приводят в порядок отделения Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения, которые перепрофилировали для больных СOVID-19 во время вспышки коронавирусной инфекции в июле 2020 года. Ремонт идет также в отделении острой респираторной патологии и в отделении реанимации — изоляторе для больных СOVID-19 Национального центра охраны материнства и детства», — отметили в муниципалитете.

По графику ремонтные работы будут завершены к концу февраля этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184315/
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